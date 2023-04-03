В Москве в зоопарке макака откусила 4-летней девочке два пальца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Истории о том, что в контактных зоопарках животные кусают посетителей, не редкость. Обычно это происходит во время кормления, когда человек замешкался и не успел убрать руку.

Крайне неприятный инцидент случился в первые выходные апреля в зоопарке на Калужском шоссе. Маленькая макака по кличке Вася откусила четырехлетней девочке два пальца. Ребенок хотела угостить питомца яблоком, но животное оказалось слишком проворным.

Как стало известно сайту mk.ru, детей привезли на экскурсию от детского сада. Ребята с радостью гуляли от клетки к клетке, рассматривая пингвинов, черепах, страусов и приматов.

У клеток с последними задерживались чаще, чем у других. Дошколятам разрешили угостить обезьян яблоками.

Экскурсовод предупредила, что дело это опасное и нужно давать яблоки приматам только под контролем взрослых. Но 4-летняя девочка видимо не услышала предостережения.

Она протянула самцу яванской макаки кусочек яблока и примат отгрыз малышке две фаланги третьего и четвертого пальца.

Работники зоопарка немедленно вызвали "скорую" и подобрали с пола клетки изуродованные пальчики. В больнице их пришили, но приживутся ли частички – вопрос открытый.

Врачи сделали девочке прививки от столбняка и бешенства. А Васю отправили на карантин. Агрессивное поведение он продемонстрировал впервые за четыре года.

В зоопарке уверены, что животное испытало стресс от шумной компании, а не было сильно голодным.