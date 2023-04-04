В Московской области грибной сезон стартовал на месяц раньше обычного Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весной 2023 года грибной сезон в лесах Московской области стартовал на месяц раньше обычного. А все благодаря теплой погоде – природа уже балует первым урожаем.

Грибники сообщают, что первые строчки, вешенки и другие съедобные грибы уже встречаются в лесах.

- В прошлом году я первую корзину принесла только 10 мая. Каждый год строчки появляются в разное время. А сейчас тепло, снег стаял, а они сразу после снега вылезают, - говорит грибник Елена.

А еще в лесах встречаются саркосцифы – это тоже съедобные грибы. Их готовят с китайскими соусами.

Под Бронницами и Балашихой на деревьях уже есть первые сморчковые дрожалки – это ярко желтого цвета лепестки, желеобразные на ощупь. Грибники говорят, что редкий деликатес. Их можно есть как сырыми, так и в салатах.

Вылезли прошлогодние грибы фламмулина – их зовут зимние опята. Особенность их в том, что в мороз они застывают, а при плюсовых температурах возвращаются.

- В этом году грибной сезон стартовал на месяц раньше обычного – зима была с хорошим снеготаянием, - сказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» миколог Михаил Вишневский.

Грибы лучше искать вокруг берез. Эксперт посоветовал отправляться за грибами в Лосиный остров и Битцевский лес.

- Особенно советую идти в Покровское-Стрешнево. Там вообще идеальное место для весенних грибов, это почему-то такой самый влажный и теплый биоценоз Москвы. Там все вылезает самым первым весной, и я не удивлюсь, если там сейчас можно найти первые маленькие сморчки, строчки, - сказал миколог РИАМО.

Тем временем, в Москве уже начали распространяться споры плесневых грибов и пыльца ольхи, также в скором времени в столичном регионе зацветут береза и дуб. Это самое сложное время для аллергиков, передает Москва 24.

Ранее, микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов. Он напомнил в беседе с "360", что грибы по своей природе — паразиты, но они мало заточены на то, чтобы жить в человеке. Больше предпочитают растения. Хотя риск того, что они могут переключиться на людей, все же есть.