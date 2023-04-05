Наталья Сергунина: Каждое восьмое малое и среднее предприятие Москвы воспользовалось поддержкой города

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С чем связаны успехи Москвы в развитии предпринимательства? Этому способствует множество факторов. Один из них – активная поддержка деловых людей. Так, по итогам 2022 года более 110 тысяч компаний малого и среднего бизнеса воспользовались грантами, субсидиями, а также консультациями по запуску и развитию своего дела – практически каждая восьмая в Москве, уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сейчас в столице зарегистрированы более 850 тысяч индивидуальных предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса. И что особенно важно – их число продолжает расти!

«Город уделяет этому сегменту значительное внимание: помогает сохранять позиции и развиваться даже в непростых современных условиях. Предприятиям предоставляются гранты, субсидии, льготные кредиты и поручительства по займам. Можно проконсультироваться с экспертами и воспользоваться полезными онлайн-сервисами. Многие меры поддержки внедрили по инициативе бизнес-сообщества Москвы», — отметила Наталья Сергунина.

По просьбе экспортеров в столице утвердили субсидии на логистику, оформление патентов и других документов, адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и систем менеджмента, а также грант. А еще более 500 предложений по снижению негативного эффекта санкций поступило в ходе консультаций с деловым