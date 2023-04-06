Женщину насмерть придавило шкафом в квартире на северо-востоке Москвы

Несчастный случай произошел 5 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На северо-востоке столицы произошел несчастный случай: женщину насмерть придавило шкафом. Инцидент произошел в среду днем, 5 апреля, в квартире жилого дома, расположенного на улице Каргопольской, сообщает источник KP.RU.

Тело 44-летней женщины обнаружил ее знакомый. Предварительно, в коридоре на потерпевшую упал шкаф и придавил ее, она скончалась от асфиксии. Смерть не была криминальной, по словам соседей и близких, женщина в течение многих лет злоупотребляла алкоголем. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Ранее KP.RU писал, что трехлетняя девочка утонула в кипятке в подмосковной Дубне. В это время мать ребенка вышла в магазин, а отец семейства находился на работе. По факту причинения смерти по неосторожности СК возбудил уголовное дело. Следователи допросили родителей, а также назначили судебно-медицинские экспертизы. Идет расследование.