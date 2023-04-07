Синоптик Шувалов пообещал москвичам 8 и 9 апреля «предмайскую погоду» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптик Шувалов порадовал москвичей прогнозом погоды на предстоящие выходные. 8 и 9 апреля ожидаются солнечные деньги, столбики термометров поднимутся до + 13 градусов тепла.

Такие значения соответствуют не началу, а концу апреля.

- «Предмайская погода». И наслаждаться ею мы будем еще две недели, - говорит руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов NEWS.ru.

В ночь на субботу будет +1 …+5 тепла, а уже днем до +13. Слабый восточный ветер до 5 метров в секунду никак не испортит ощущение весенней погоды. А вот давление чуть выше нормы - 760–770 мм р/с.

- Я думаю, что к концу недели зелень начнет зацветать, - отметил синоптик ранее в беседе с "360".

А вот специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал ранее об арктическом вторжении – это произойдет в третьей половине апреля. Но, несмотря на холодный воздух, среднесуточная температура все равно останется в пределах климатической нормы.