Дерматолог Чижов рассказал об опасных способах лечения акне

Лечить акне нельзя салициловым спиртом, травяными настойками и зубной пастой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Травяные настойки, салициловый спирт и зубная паста не помогают при акне, а наоборот ухудшают состояние кожи. Об этом предупредил врач-дерматолог Александр Чижов в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, салициловая кислота может быть полезна в составе комбинированных лекарственных средств. Однако ее спиртовой раствор обезвоживает кожу и приводит к появлению инфекции. Салициловая мазь также не рекомендуется при лечении акне, так как ее жирная основа способствует появлению комедонов.

Врач добавил: использование травяных настоек (ромашка, календула), содержащих спирт, также может ухудшить состояние кожи. А водный настой на травах будет неэффективен при акне.

Дерматолог также посоветовал не пользоваться зубной пастой от прыщей: это средство уменьшает воспаления, но в дальнейшем может вызвать раздражение и контактный дерматит. Наносить мед на акте тоже не рекомендуется, так как это аллерген.

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