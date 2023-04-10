Посылка с химикатами разбилась в пункте выдачи на северо-востоке Москвы

В московском пункте выдачи разбилась посылка с химикатами Фото: Александр ГЛУЗ

В московском пункте выдачи СДЭК разбилась посылка с химикатами. Инцидент произошел на Ивантеевской улице, никто из работников и посетителей не пострадал, сообщил KP.RU источник в экстренных службах.

В помещении ВЗ кто-то случайно разил посылку, на месте происшествия работали сотрудники оперативных служб. Спасатели прибыли в пункт выдачи и все устранили. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Что именно было в посылке, не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что 18 марта дети массово отравились на спортивных сборах в Подмосковье. У юных спортсменов было подозрение на ротавирусную инфекцию. Тренер написала отказ от госпитализации воспитанников, они находились на амбулаторном лечении. Среди заболевших были спортсмены из разных городских округов – Электростали, Фрязино, Щелково, Ногинска, Орехово-Зуево, Королева и Подольска.