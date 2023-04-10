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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 11:48

Автомобиль сбил курьера на велосипеде в центре Москвы

Информация о пострадавших устанавливается
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Авария произошла на перекрестке Садовой-Спасской и Мясницкой улиц

Авария произошла на перекрестке Садовой-Спасской и Мясницкой улиц

Фото: Департамент транспорта Москвы

В центре Москвы водитель легковушки сбил велосипедиста. Авария произошла на перекрестке Садовой-Спасской и Мясницкой улиц, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта днем 10 апреля.

Судя по кадрам, на велосипеде ехал курьер. Он выехал на пешеходный переход на запрещающий знак светофора – в тот момент, когда автомобили начали ехать – и попал под колеса авто. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельство случившегося.

В Дептрансе добавили: движение в районе происшествия затруднено незначительно.

Ранее KP.RU писал, что в Солнечногорске грузовик столкнулся с фурой и загорелся, в результате ДТП погиб его водитель. Авария произошла на 63-м километре автодороги М-10. Подробности произошедшего выясняются.