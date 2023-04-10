Заслуженный артист РФ Сергей Векслер поддержал пришедших на пункт отбора на военную службу по контракту

Заслуженный артист РФ Сергей Векслер посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный актер театра и кино Сергей Векслер посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту. Заслуженный артист России приехал, чтобы поддержать бойцов, отправляющихся в зону спецоперации. Звезда фильмов «Мама, не горюй» и «Русский перевод» высоко оценил работу пункта: по его словам, все организовано четко и с комфортом для посетителей.

«То, что я видел, мне кажется, очень достойно. Спокойно, красиво, все организованно. Но во всяком случае, я приятно удивлен, по сравнению с теми военкоматами, которые мне проходилось проходить, это небо и земля. Я надеюсь, что и дальше, для этих людей все будет организовано с заботой и пониманием. Моя цель поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач, тех, кто решил защищать Родину», - рассказал Сергей Векслер.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в начале апреля в Москве по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Работа в пункте организована по принципу «одного окна»: здесь можно подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить все необходимые документы. Сориентироваться посетителям помогают волонтеры. Кандидаты получают талон с номером в очереди и заполняют специальную анкету. Затем будущий военнослужащий проходит осмотр медицинской комиссии и выполняет психологический тест.

Пункт отбора на военную службу работает ежедневно, без выходных и перерыва на обед. В будние дни – с 9:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 18:00, в воскресенье - с 9:00 до 15:00. Всю информацию об условиях набора на контрактную службу можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117.

В Москве с 4 апреля также заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram поможет получить полную информацию об условиях заключения договоров, льготах и выплатах, а также ответит на все интересующие вопросы.

Записаться в ряды Вооруженных сил могут граждане от 18 до 60 лет. Образование и опыт работы значения не имеют, но если у кандидата имеются какие-то полезные для службы навыки, они обязательно будут учитываться и использоваться. Место жительства кандидата также не важно: подписать контракт могут и жители столицы, и приезжие из других регионов России и даже из других стран.

«Мы сталкиваемся с тем, что ребята, которые хотят служить по контракту, работают в Москве и зачастую представляют различные регионы. Учитываться этот факт не будет, нужно желание потенциального кандидата», - рассказал ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Военнослужащие, отправляющиеся на службу, при подписании контракта получают единовременную выплату - 195 тысяч рублей. Кроме того, бойцам начисляют ежемесячное денежное довольствие 40-50 тысяч рублей, дополнительные выплаты за участие в СВО - 120-240 тысяч рублей в месяц и ежемесячную выплату по указу Мэра Москвы - 50 тысяч рублей.