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НовостиОбщество10 апреля 2023 12:07

Заслуженный артист РФ Сергей Векслер поддержал пришедших на пункт отбора на военную службу по контракту

Актер высоко оценил работу пункта
Ксения БОГДАНОВА
Заслуженный артист РФ Сергей Векслер посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту.

Заслуженный артист РФ Сергей Векслер посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный актер театра и кино Сергей Векслер посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту. Заслуженный артист России приехал, чтобы поддержать бойцов, отправляющихся в зону спецоперации. Звезда фильмов «Мама, не горюй» и «Русский перевод» высоко оценил работу пункта: по его словам, все организовано четко и с комфортом для посетителей.

«То, что я видел, мне кажется, очень достойно. Спокойно, красиво, все организованно. Но во всяком случае, я приятно удивлен, по сравнению с теми военкоматами, которые мне проходилось проходить, это небо и земля. Я надеюсь, что и дальше, для этих людей все будет организовано с заботой и пониманием. Моя цель поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач, тех, кто решил защищать Родину», - рассказал Сергей Векслер.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в начале апреля в Москве по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Работа в пункте организована по принципу «одного окна»: здесь можно подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить все необходимые документы. Сориентироваться посетителям помогают волонтеры. Кандидаты получают талон с номером в очереди и заполняют специальную анкету. Затем будущий военнослужащий проходит осмотр медицинской комиссии и выполняет психологический тест.

Пункт отбора на военную службу работает ежедневно, без выходных и перерыва на обед. В будние дни – с 9:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 18:00, в воскресенье - с 9:00 до 15:00. Всю информацию об условиях набора на контрактную службу можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117.

В Москве с 4 апреля также заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram поможет получить полную информацию об условиях заключения договоров, льготах и выплатах, а также ответит на все интересующие вопросы.

Записаться в ряды Вооруженных сил могут граждане от 18 до 60 лет. Образование и опыт работы значения не имеют, но если у кандидата имеются какие-то полезные для службы навыки, они обязательно будут учитываться и использоваться. Место жительства кандидата также не важно: подписать контракт могут и жители столицы, и приезжие из других регионов России и даже из других стран.

«Мы сталкиваемся с тем, что ребята, которые хотят служить по контракту, работают в Москве и зачастую представляют различные регионы. Учитываться этот факт не будет, нужно желание потенциального кандидата», - рассказал ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Военнослужащие, отправляющиеся на службу, при подписании контракта получают единовременную выплату - 195 тысяч рублей. Кроме того, бойцам начисляют ежемесячное денежное довольствие 40-50 тысяч рублей, дополнительные выплаты за участие в СВО - 120-240 тысяч рублей в месяц и ежемесячную выплату по указу Мэра Москвы - 50 тысяч рублей.