Кабель взорвался под землей возле жилого дома в центре Москвы

Взрыв произошел из-за замыкания кабеля Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Москвы во дворе жилого дома на Миусской площади взорвался кабель. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На газоне около многоэтажки образовалась небольшая воронка после хлопка кабеля. По словам жильцов, взрыв кабеля был достаточно громкий. Пострадавших нет, никто за медицинской помощью не обращался.

В пресс-службе ГУ МСЧ России По Москве, инцидент произошел вечером 10 апреля. Специалисты осмотрели территорию и подтвердили, что причиной случившегося стало замыкание кабеля. Несмотря на хлопок энергоснабжение в домах не нарушено.

Ранее KP.RU писал, что кровля склада с автозапчастями горела в подмосковном Нахабино. На месте происшествия работали экстренные службы. К ликвидации последствий пожара привлекли 44 человека и 13 единиц техники. Прокуратура Подмосковья контролирует установление всех причин пожара.