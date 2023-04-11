Ефимов: Производство одежды в Москве увеличилось в 2,3 раза

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о росте производства одежды и обуви в столице.

«За первые два месяца года выпуск одежды в столице увеличился в 2,3 раза, а обуви – на 66,3 процента по сравнению с январем–февралем прошлого года», - отметил заммэра.

По его словам, в легкой промышленности в Москве работают свыше двухсот компаний.

«Они активно занимают освободившиеся ниши и удовлетворяют растущий спрос на свои изделия», - добавил Ефимов.

Всего на этих предприятиях производством одежды и обуви заняты более 10 тысяч сотрудников. Постоянную поддержку компаниям легпрома оказывает город. Например, некоторые из них получили статус промышленного комплекса. Благодаря этому им полагаются льготы по налогам, экономию от которых можно использовать для развития производства. Еще одна городская мера - выделение инвесторам земли в аренду без торгов для размещения инновационных и социально значимых промышленных площадок.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в этом году столичные предприятия уже выпустили более 1,5 миллиона трикотажных и вязаных вещей, 277 тысяч различных видов спецодежды.

«В то же время на столичных фабриках было произведено более 286 тысяч пар обуви», - добавил глава ведомства.

При этом, как пояснил Овчинский, в столице активно расширяется не только выпуск привычных товаров, но и созданных с помощью альтернативных материалов. Среди таких производителей - городская компания, применяющая в своих изделиях инновационный материал – яблочную кожу. А резидент ОЭЗ «Технополис Москва», производящий специализированную обувь и одежду для людей с ограниченными возможностями здоровья, открыл серийное производство прогулочной обуви из переработанного пластика.

Москва обеспечивает необходимые условия для развития любых компаний - от небольших до средних и крупных. Открывая свои производства в столице, инвесторы получают выход на широкие рынки сбыта. При этом они пользуются качественной городской инфраструктурой и столичными программами поддержки. Подробнее об этом представители бизнеса могут узнать в Центре поддержки промышленности по будням с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или на industrysupport@mos.ru.