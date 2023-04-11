В Москве суд арестовал бывшего чиновника Росавиации по делу о взятке

В Москве суд на два месяца заключил по стражу бывшего главу летной эксплуатации Росавиации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве суд на два месяца заключил по стражу бывшего главу летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева. Чиновник подозревается в получении взятки, сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Костылеву М. Ю. меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца», - уточнили в суде.

По данным РБК, Костылев руководил управлением с 2015 года. В июле 2021 года он получил взятку от «неустановленных лиц» руководства одной из известных авиакомпаний. Взятка представляла собой путевку для Костылева и членов его семьи по заниженной стоимости. Взамен экс-начальник летной эксплуатации повлиял на результаты летной работы авиакомпании.

Ранее KP.RU писал, что генерала и полковника ФТС задержали в Москве за взятку в размере 50 тысяч долларов. Предположительно, деньги планировали передать два бизнесмена.