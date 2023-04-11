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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:41

Ирина Апексимова выразила признательность пришедшим на пункт отбора на военную службу по контракту

Заслуженная артистка России поддержала будущих участников спецоперации
Ксения БОГДАНОВА
Заслуженная артистка России Ирина Апексимова.

Заслуженная артистка России Ирина Апексимова.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная актриса Ирина Апексимова во вторник, 11 апреля, побывала в московском пункте отбора на военную службу по контракту. Заслуженная артистка России пришла сюда, чтобы поддержать будущих участников спецоперации. Директор Театра на Таганке поблагодарила москвичей, отправляющихся нести военную службу, и назвала их «настоящими мужчинами».

«Я на самом деле горжусь этими людьми. Это очень здорово, это очень важно, что все-таки у нас страна Россия - страна мужественных, настоящих мужчин», - рассказала Ирина Апексимова.

Звезда сериала «День рождения Буржуя» осмотрела пункт отбора на военную службу и пообщалась с его сотрудниками и посетителями. Актриса призналась, что приятно удивлена тем, как четко и слаженно организована здесь работа. Артистка отметила, что люди попадают в комфортную атмосферу, без очередей и долгого ожидания.

«Я даже немного шокирована от того, как здесь все нормально, потрясающе организовано. Здесь нет какой-то безумной толпы. Люди знают, куда они идут, люди спокойно себя чувствуют. И сотрудники знают свое дело», - отметила артистка.

Единый городской пункт отбора на контрактную службу открылся в Москве 3 апреля на улице Яблочкова (дом 5, строение 1). Работа в нем организована по принципу «одного окна»: посетители могут заполнить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию, не выходя из здания. В пункте работают волонтеры, они помогают будущим военным с навигацией.

Сначала кандидаты получают талон с номером в очереди и заполняют специальную анкету. Затем будущие военнослужащие проходят осмотр медицинской комиссии и выполняют психологический тест. Как ранее рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев, людям, собравшимся служить по контракту, не придется проходить углубленную медкомиссию. Все необходимые данные об их здоровье есть в электронной медицинской карте.

«Городская система здравоохранения, с учетом введения электронных медицинских карт, позволяет специалистам видеть в режиме онлайн всю информацию о состоянии здоровья потенциального кандидата, поэтому в проведении углубленных медицинских исследований нет необходимости», - отметил Максим Локтев.

Записаться в ряды Вооруженных сил могут люди с 18 до 60 лет. В пункт отбора на военную службу по контракту приходят не только москвичи, но и жители других регионов России, а также зарубежных государств. Место постоянной регистрации в этом случае значения не имеет.

«Мы сталкиваемся с тем, что ребята, которые хотят служить по контракту, работают в Москве и зачастую представляют различные регионы», - рассказал ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Узнать необходимую информацию о работе пункта можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. Кроме того, с 4 апреля в столице работает чат-бот для желающих пойти служить по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram отвечает на вопросы о военной службе.