Ирина Апексимова выразила признательность пришедшим на пункт отбора на военную службу по контракту

Заслуженная артистка России Ирина Апексимова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная актриса Ирина Апексимова во вторник, 11 апреля, побывала в московском пункте отбора на военную службу по контракту. Заслуженная артистка России пришла сюда, чтобы поддержать будущих участников спецоперации. Директор Театра на Таганке поблагодарила москвичей, отправляющихся нести военную службу, и назвала их «настоящими мужчинами».

«Я на самом деле горжусь этими людьми. Это очень здорово, это очень важно, что все-таки у нас страна Россия - страна мужественных, настоящих мужчин», - рассказала Ирина Апексимова.

Звезда сериала «День рождения Буржуя» осмотрела пункт отбора на военную службу и пообщалась с его сотрудниками и посетителями. Актриса призналась, что приятно удивлена тем, как четко и слаженно организована здесь работа. Артистка отметила, что люди попадают в комфортную атмосферу, без очередей и долгого ожидания.

«Я даже немного шокирована от того, как здесь все нормально, потрясающе организовано. Здесь нет какой-то безумной толпы. Люди знают, куда они идут, люди спокойно себя чувствуют. И сотрудники знают свое дело», - отметила артистка.

Единый городской пункт отбора на контрактную службу открылся в Москве 3 апреля на улице Яблочкова (дом 5, строение 1). Работа в нем организована по принципу «одного окна»: посетители могут заполнить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию, не выходя из здания. В пункте работают волонтеры, они помогают будущим военным с навигацией.

Сначала кандидаты получают талон с номером в очереди и заполняют специальную анкету. Затем будущие военнослужащие проходят осмотр медицинской комиссии и выполняют психологический тест. Как ранее рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев, людям, собравшимся служить по контракту, не придется проходить углубленную медкомиссию. Все необходимые данные об их здоровье есть в электронной медицинской карте.

«Городская система здравоохранения, с учетом введения электронных медицинских карт, позволяет специалистам видеть в режиме онлайн всю информацию о состоянии здоровья потенциального кандидата, поэтому в проведении углубленных медицинских исследований нет необходимости», - отметил Максим Локтев.

Записаться в ряды Вооруженных сил могут люди с 18 до 60 лет. В пункт отбора на военную службу по контракту приходят не только москвичи, но и жители других регионов России, а также зарубежных государств. Место постоянной регистрации в этом случае значения не имеет.

«Мы сталкиваемся с тем, что ребята, которые хотят служить по контракту, работают в Москве и зачастую представляют различные регионы», - рассказал ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Узнать необходимую информацию о работе пункта можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. Кроме того, с 4 апреля в столице работает чат-бот для желающих пойти служить по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram отвечает на вопросы о военной службе.