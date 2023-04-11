Ирина Апексимова высоко оценила работу единого пункта отбора на контрактную службу

Актриса Ирина Апексимова решила поддержать москвичей, желающих вступить в ряды Вооруженных сил и отправиться служить по контракту. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова высоко оценила работу московского единого пункта отбора на контрактную службу. Известная актриса 11 апреля встретилась с его посетителями и сотрудниками. По словам заслуженной артистки России, ей искренне хотелось поддержать людей, решивших вступить в ряды Вооруженных сил. Звезда сериала «День рождения Буржуя» призналась, что приятно удивлена организацией работы пункта. По ее словам, все происходит четко, слаженно и без очередей.

«Я даже немного шокирована от того, как здесь все нормально, потрясающе организовано. Здесь нет какой-то безумной толпы. Люди знают, куда они идут, люди спокойно себя чувствуют. И сотрудники знают свое дело», - рассказала Ирина Апексимова.

Артистка поблагодарила москвичей, собирающихся отправиться в зону спецоперации, и подчеркнула, что испытывает чувство гордости за своих сограждан.

«Это очень здорово, это очень важно, что все-таки у нас страна Россия - страна мужественных, настоящих мужчин», - отметила актриса.

Единый пункта отбора на контрактную службу открылся в Москве 3 апреля на улице Яблочкова. Ранее в нем побывали телеведущий Владимир Соловьев и заслуженный артист РФ Сергей Векслер.

Пункт работает ежедневно, без перерывов на обед и выходных. Работа в нем организована по принципу «одного окна»: посетители могут заполнить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию, не выходя из здания. В пункте работают волонтеры, они помогают будущим военным с навигацией. Узнать необходимую информацию о работе пункта можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. Кроме того, с 4 апреля в столице работает чат-бот для желающих пойти служить по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram отвечает на вопросы о военной службе.

Записаться в ряды Вооруженных сил могут люди с 18 до 60 лет, не только москвичи, но и жители других регионов нашей страны, а также зарубежных государств. Иностранцы, поступившие на военную службу по контракту, могут получить гражданство России в упрощенном порядке.

Военнослужащие, отправляющиеся служить из столицы, дополнительно к федеральным выплатам получают меры поддержки от правительства Москвы. При подписании контракта бойцам перечисляется единовременная выплата - 195 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащим выплачивают ежемесячное денежное довольствие 40-50 тысяч рублей, дополнительные выплаты за участие в СВО - 120-240 тысяч рублей в месяц и ежемесячную выплату по указу Мэра Москвы - 50 тысяч рублей.

Семьи военнослужащих, помимо других льгот от правительства столицы, получают ежемесячную выплату на детей от правительства Москвы - 18 770 рублей в месяц на каждого ребенка.