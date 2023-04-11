Мужчина до смерти избил 33-летнюю женщину в Москве

Инцидент произошел 9 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве мужчина до смерти избил 33-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в больнице, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 9 апреля. Женщина обратилась за помощью врачей и пояснила, что ее избил знакомый мужчина. У потерпевшей диагностировали множественные ссадины, гематомы, перелом ребер и носа, а также ушибы внутренних органов. От полученных травм она умерла.

Правоохранители задержали подозреваемого – это 31-летний житель столицы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». ГСУ СК России по Москве проводит доследственную проверку.

Ранее KP.RU писал, что прохожий в Подмосковье открыл стрельбу по мужчине, который сжигал тело человека. Подозреваемый страдает психическим расстройством, его поместили в специальное медучреждение. Возбуждено уголовное дело о убийстве и покушении на убийство.