Ефимов: Производство лекарств в Москве увеличилось более чем в полтора раза

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте производства лекарств в столице.

«За первые два месяца этого года в Москве было выпущено на 51,6 процента больше лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по сравнению с январем – февралем прошлого года», - отметил заммэра.

По его словам, фармацевтическая отрасль является одной из основных в промышленности столицы. Работающие в этой сфере предприятия могут воспользоваться эффективными механизмами поддержки. Среди них, например, льготные займы, налоговые преференции и субсидии.

«Их реализация оказывает существенное положительное влияние на динамику объемов производства», – подчеркнул Ефимов.

За период лекарств уже произвели в денежном выражении в 1,9 раза больше. Сумма достигла 9,1 миллиарда рублей. Отрасль продолжает развиваться в том числе и с помощью фармацевтического кластера. Он создан на базе ОЭЗ «Технополис Москва» и собрал вместе уже девять разработчиков и производителей лекарств.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что в столице находится 95 фармкомпаний, на которых трудятся более 15 тысяч человек. На этих площадках каждый день параллельно занимаются выпуском и разработкой оригинальных препаратов, а также исследованиями.

«По итогам января – февраля 2023 года производство противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов в городе выросло на 40,4 процента - до 220 тысяч упаковок», – уточнил глава ведомства.

Лекарств для пациентов с болезнями нервной системы тоже стали выпускать больше - на два процента. Их было создано более трех миллионов упаковок.

Стоит отметить, что строительство некоторых столичных фармзаводов проводилось в рамках офсетных контрактов. Например, поставку лекарств обеспечат семь из десяти оформленных в городе офсетов. Инвестиции в проекты составят 15,5 миллиарда рублей. Это позволит медучреждениям столицы без сбоев получать необходимые больным препараты. Речь идёт о более 90 международных непатентованных наименованиях, среди которых противоопухолевые, кардиопротективные, гипогликемические, противоглаукомные, антибактериальные и другие лекарства.

Помощь по самым разным вопросам - от получения кредитов до взаимодействия с органами власти - компаниям оказывает Центр поддержки промышленности. Обращения принимаются по будням с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.