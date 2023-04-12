Юлия Барановская рассказала о работе единого пункта отбора на контрактную службу

Телеведущая Юлия Барановская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная телеведущая Юлия Барановская побывала в едином пункте отбора на контрактную службу. В начале апреля он открылся по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Сюда приходят москвичи, желающие вступить в ряды Вооруженных сил. Звезда Первого канала решила поддержать мужчин, отправляющихся выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.

Юлия познакомилась с сотрудниками пункта, которые объяснили ей, как организована работа с новобранцами. Телеведущая призналась: она была очень впечатлена тем, как быстро и слаженно здесь решаются все вопросы.

«Я под большим впечатлением на самом деле, потому что все четко, быстро и очень организованно. Огромное количество людей, которые готовы помочь всем тем, кто принял решение подписать контракт и пойти помогать своей Родине. Посмотрите, сколько волонтеров работают, сколько кабинетов, ты тут можешь все сделать», - рассказала Барановская.

Телеведущая отметила, что подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить необходимые документы можно в одном месте, не выходя из здания. По мнению Юлии, это очень удобно: человек не тратит время на то, чтобы обойти разные инстанции и собрать множество справок.

В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. При этом в углубленном обследовании кандидатов нет необходимости. У специалистов, отвечающих за медосмотр, есть допуск к системе ЕМИАС. Благодаря этому врачи могут в режиме онлайн изучить электронную медицинскую карту посетителя и уточнить все имеющиеся противопоказания.

Подписав контракт, новобранцы отправляются на обучение. Оно проходит на полигонах Московской области. Юлия Барановская пожелала бойцам внимательно и серьезно отнестись к предстоящей подготовке.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Записаться в ряды вооруженных сил могут люди от 18 до до 60 лет. При отборе кандидаты проходят профессиональное собеседование, по итогам которого определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Срок службы по контракту определяется в каждом случае индивидуально. Минимальная продолжительность – 11 месяцев.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО, кроме федеральных льгот дополнительно получают меры поддержки от правительства Москвы - столичную надбавку и дополнительный соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц. Кроме того, бойцам и членам их семей положены федеральные и региональные льготы.