Владислав Овчинский: московская бизнес-миссия провела более 70 переговоров в Марокко

Фото Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Центр «Моспром» организовал для столичных компаний очередную производителей байерскую программу — на этот раз в Марокко. Задача бизнес-миссии: установить деловые контакты с потенциальными дистрибьюторами, которые заинтересованы в нашей продукции. С марокканским бизнесом обсуждали поставку профессиональных лазерные граверов и маркираторов (оборудование для маркировки изделий), 3D-принтеров, продуктов для гигиены полости рта и других товаров московских компаний.

— В Касабланке и Рабате в течение трех дней столичные промышленные компании провели более 70 переговоров с дистрибьюторами и представителями власти и бизнес-структур Королевства Марокко. Московские компании смогли достичь серьезных результатов, в том числе получили предложения участвовать в тендерах на поставку продукции крупным корпорациям. Например, производитель оборудования в сфере безопасности получил предложение от Национального агентства портов, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Принимающая сторона выразила заинтересованность в закупке столичного оборудования для чистки, сварки, резки металлов и нанесения гравировки. Национальная железнодорожная компания Марокко предложила москвичам зайти в тендеры по поставкам оборудования неразрушающего контроля.

Московские разработчики аддитивного оборудования — для 3D-печати — обговаривали с местными дистрибьютором условия заключения контракта на поставку столичных принтеров. К продукции для гигиены полости рта проявили интерес дистрибьюторы косметики и медикаментов в страны африканского континента. Директор по экспорту «Глобал Дент» Анна Рябоконь отметила: в ходе миссии, компания выделила ключевые аспекты рынка и теперь разрабатывает предложение для укрепления экономических отношений между нашими странами.

В рамках бизнес-миссии состоялись встречи московских производителей с торговым представителем РФ в Марокко, членами ТПП Касабланки и Сетат, а также рядом представителей марокканских ведомств.

Центр «Моспром» (в ведомстве Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы) занимается индивидуальной поддержкой столичных экспортеров. По запросу компаний, эксперты анализируют целевые рынки и помогают с установлением деловых отношений. Байерскую программу организуют бесплатно. Подробную информацию можно найти на сайте центра prom.moscow.