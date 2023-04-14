Ефимов: Второй месяц подряд безработица в Москве сохраняется на уровне 0,37 процента

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о зафиксированной безработице на уровне 0,37 процента на начало апреля. Эта цифра держится второй месяц подряд. Такие же показатели ранее были установлены до пандемии.

«В Москве сегодня зарегистрированы 26,7 тысячи безработных, - отметил заммэра. - С начала 2023 года их число снизилось на 1,4 тысячи человек, или на 5,1 процента».

По его словам, импортозамещение служит развитию промышленности и IT-сферы. При этом туда активно набирают новых сотрудников.

Некоторыми данными поделился Департамент экономической политики и развития Москвы. Активнее всего в январе – марте нанимали новичков компании, занятые научно-исследовательскими разработками. Здесь число принятых на работу перевесило число уволенных на 1,5 тысячи человек. За эти же месяцы в сфере разработки программного обеспечения нанятых оказалось больше на 1,2 тысячи человек, в производстве компьютеров, оптики и электроники – на 600 человек. Сюда продолжают набирать людей, поскольку спрос на товары российского производства растет.

В поисках нужной работы горожанам оказывают поддержку специалисты службы занятости населения города Москвы.

Как пояснил директор службы Андрей Тарасов, агрегированная база ведомства содержит свыше 400 тысяч вакансий. Они рассчитаны на жителей с разным образованием, опытом работы и квалификацией. Один соискатель может получить примерно 15 предложений для трудоустройства.

«Особенно высокий спрос на кадры отмечается в промышленности, - уточнил глава ведомства. - Сегодня свыше 200 лучших промпредприятий столицы ведут подбор персонала при поддержке службы занятости. Востребованы не только опытные высококвалифицированные специалисты, но и начинающие – выпускники профильных колледжей и вузов».

При этом нехватка специалистов сейчас остро ощущается в сфере услуг, IT, торговле, транспорте и логистике.