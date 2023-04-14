Парки столицы подготовили к Пасхе культурную программу — Наталья Сергунина

Парк "Сокольники"

В этом году православную Пасху отмечают 16 апреля. Парки по всей Москве приглашают своих посетителей посмотреть выступления артистов, послушать колокольный перезвон и даже сделать своими руками милую поделку. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, всего в рамках культурной программы состоится более 300 тематических мероприятий.

«С 12 до 18 часов там пройдут творческие и ремесленные мастер-классы, выступят хоровые коллективы и звонари. Кроме того, посетителям покажут спектакли по мотивам народных сказок и литературных произведений», — отметила Наталья Сергунина.

Остаётся только выбрать ближайший парк. Список мест приличный - «Сокольники», «Северное Тушино», «Красная Пресня», Измайловский, Лианозовский, Перовский, 50-летия Октября, ландшафтный парк «Митино», сад «Эрмитаж», усадьба Воронцово и еще девять площадок. В программе - концерты групп «Талица» и «Диакапелла», ансамблей «Крапива» и «Орион», Московского казачьего и других известных хоров.

Артисты покажут театральные постановки «В поисках Пасхи», «Жар-птица», «Как Иван Иванович и Иван Никифорович цыплят делили», «Степанова памятка» и «Азор Тихонович». А в творческих мастерских желающих научат собирать пасхальный венок или ароматическое саше, украшать подставку для яиц или цветочный горшок. На занятиях также можно будет узнать основы техники декупажа и смастерить сувенир в подарок.

В парк «Кузьминки» стоит сходить, чтобы научиться старинным играм и народным танцам, а в «Ангарские пруды» отправляйтесь расписывать сумки-шоперы и учиться ухаживать за цветами. Детям в парке имени Ю.М. Лужкова расскажут об искусстве чеканки монет.

Пожалуй, самым интересным событием на многих площадках станут выступления звонарей. В парках «Фили» и Таганском мастера не только покажут свои умения, но и предложат публике испытать себя в этом искусстве.

Сад "Эрмитаж"

Кроме того, стоит заглянуть на территорию некоторых столичных храмов, где пройдут весенние концерты. Их можно будет послушать с 16 по 29 апреля на семи площадках:

- 16 апреля гостей ждёт Высоко-Петровский ставропигиальный мужской монастырь;

- 21 апреля - храм Иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыне;

- 22 апреля - Богоявленский кафедральный собор в Елохове;

- 23 апреля - храм Святого Благоверного Александра Невского при МГИМО, подворье Патриарха Московского и всея Руси храма Живоначальной Троицы в Останкине и храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке;

- 29 апреля - храм преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве.