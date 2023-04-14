Алёна Яковлева высоко оценила работу пункта отбора на контрактную службу

Актриса Алена Яковлева подчеркнула, что деятели культуры в текущей ситуации не должны оставаться в стороне. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса театра и кино Алёна Яковлева в пятницу, 14 апреля посетила московский пункт отбора на контрактную службу. Народная артистка решила поддержать москвичей, записывающихся в Вооруженные силы. Актриса подчеркнула, что деятели культуры в текущей ситуации не должны оставаться в стороне. По мнению Яковлевой, артисты обязаны поддерживать дух защитников родины.

Народная артистка России познакомилась с работой пункта отбора на военную службу и высоко оценила ее организацию. Алёна Яковлева пожелала новобранцам вернуться с победой и отметила, что люди, работающие на государственной службе, например, в театре, должны поддерживать военнослужащих, защищающих Россию.

«Хочется самого главного, чтобы ребята выполнили свой долг, вернулись здоровыми, и понимали, что они делают большое, великое дело. Осознание того, что мы сейчас делаем, придет, наверное, несколько позднее. Сейчас мы выполняем свой абсолютный долг, то, что мы должны делать, что мы обязаны делать, что воздастся в следующем поколении», - рассказала актриса театра и кино.

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Он расположен на улице Яблочкова, дом. 5, строение 1. Пункт работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Всю информацию об условиях набора можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. А с 4 апреля в Москве начал работать чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

Ранее волонтеры, раздающие информационные листовки о наборе на военную службу по контракту возле станций метро, рассказали, что москвичи активно интересуются возможностью вступить в ряды Вооруженных сил. Активисты молодежного движения помогают горожанам больше узнать о контрактной службе и предлагают прохожим буклеты на улицах и площадях столицы. По их словам, жители города достаточно положительно реагируют на информацию о наборе и задают уточняющие вопросы.

По словам волонтеров, москвичи интересуются вещевым обеспечением, спрашивают, куда можно обратиться, чтобы пройти собеседование и написать заявление для заключения контракта. Многие уточняют, какие документы для этого необходимы.

Напомним, заключить контракт на военную службу могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Место жительства будущего контрактника значения не имеет: обратиться в пункт отбора могут как москвичи, так и приезжие из других регионов России или из стран ближнего зарубежья. Иностранцы после поступления на службу могут в упрощенном порядке оформить российское гражданство. Военнослужащие и члены их семей пользуются не только федеральными мерами поддержки, но и льготами, введенными правительством Москвы.