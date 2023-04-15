Диетолог Стародубова посоветовала съедать на Пасху не больше трех яиц

Людям без хронических заболеваний ЖКТ можно съедать до трех вареных яиц Фото: pixabay.com

На Пасху людям без хронических заболеваний ЖКТ можно съедать до трех вареных яиц, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главного внештатного специалиста-диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.

Она отметила, что обычно рекомендуют употреблять не более одного-двух яиц в день и не более семи в неделю из-за высокого содержания холестерина в них. Однако в сутки можно съесть и три яйца, так как это не представляет прямой опасности для здоровья.

При этом Стародубова напомнила о возможных проблемах, которые могут возникнуть из-за переедания яиц: дискомфорт и боли в животе, вздутие и повышенное газоотделение. Она также добавила, что яйца лучше есть с овощами и зеленью, а не с майонезом.

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