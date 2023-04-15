Волонтёры ежедневно помогают пришедшим на пункт отбора на военную службу по контракту

Волонтеры единого пункт отбора на контрактную службу ежедневно помогают будущим новобранцам. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Волонтеры ежедневно помогают посетителям пункта отбора на военную службу по контракту с заполнением документов и прохождением медицинской комиссии. Десятки активистов работают в центре, расположенном по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Один из добровольцев Александр Ксенофонтов рассказал, как организована деятельность пункта. Волонтеры встречают посетителей на входе и помогают им сориентироваться, чтобы ускорить процесс с заполнением анкет и прохождением всех комиссий.

«В дальнейшем помогаем, чтобы все прошли быстро медкомиссию, также направляем их, ведем за руку вплоть до кабинета, чтобы никто не потерялся, и все прошли быстро и потратили на это как можно меньше времени», - сообщил Александр Ксенофонтов.

Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Записаться на военную службу могут люди от 18 до 60 лет. С собой необходимо принести паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Заполнить все документы и пройти медкомиссию можно в одном месте, не выходя из здания. В здании работает электронная очередь, поэтому посетители проходят всех необходимых специалистов без длительного ожидания. Для новобранцев организованы комфортные зоны отдыха.

В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. При этом в углубленном обследовании кандидатов нет необходимости. У специалистов, отвечающих за медосмотр, есть допуск к системе ЕМИАС. Благодаря этому врачи могут в режиме онлайн изучить электронную медицинскую карту посетителя и уточнить все имеющиеся противопоказания. Кроме медкомиссии будущие бойцы проходят психологический тест и профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца. У каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Собеседование проводят специалисты, прошедшие специальную подготовку. Срок службы по контракту определяется в каждом случае индивидуально. При этом минимальная продолжительность составляет 11 месяцев.

Успешно прошедшие отбор и подписавшие контракт новобранцы проходят боевую подготовку на полигонах Московской области. Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из столицы, кроме федеральных льгот дополнительно получают меры поддержки от правительства Москвы - столичную надбавку и дополнительный соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Узнать необходимую информацию о работе пункта можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. Кроме того, с 4 апреля в столице работает чат-бот для желающих пойти служить по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram отвечает на вопросы о военной службе.