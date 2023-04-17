На бизнес-конференции в Москве обсудили городские меры поддержки промышленности и бизнеса

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Московском банке Сбербанка состоялась бизнес-конференция «Стратегия инвестирования в реальный сектор: государство, бизнес, банки». Тема мероприятия - актуальные меры поддержки промышленности и повышение эффективности взаимодействия между органами власти, бизнесом и ведущими финансовыми институтами страны. Участниками конференции стали первый заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Алексей Артемов, генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников, руководители крупных компаний и предприятий столицы.

Подробнее о поддержке столичных компаний рассказал первый заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Алексей Артемов. В частности, он напомнил о принятом в 2022 году решении о компенсации инвестиционных кредитов для ускоренного развития промышленности, особенно высокотехнологичных производств.

«Совместно с ведущими российскими банками, включая Сбер, мы предоставляем такие кредиты на срок до трех лет под три процента годовых, - пояснил Артемов. - Для получения такой поддержки необходимо предоставить кредитный договор в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После подписывается контракт об уплате части процентных ставок».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

По его словам, на сегодня 11 столичных предприятий получили одобрение города на получение инвесткредитов на общую сумму 18,6 миллиарда рублей.

Вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников уточнил, что Сбер и Правительство Москвы не первый год продолжают активное сотрудничество для поддержки столичного бизнеса и промышленности.

«В 2022 году наши корпоративные клиенты получили поддержку от города в виде компенсации процентов по раннее заключенным кредитным договорам на сумму более 73 миллиардов рублей», - сообщил представитель банка.

Он также отметил, что сейчас Сбер активно участвует в реализации программы правительства Москвы «Земля за 1 рубль». Она даёт возможность привлечь больше инвестиций и увеличить количество рабочих мест. Город уже подписал по этой программе договоры с 14 инвесторами, готовыми заняться строительством или расширением производственных сооружений. Среди них, например, Останкинский мясоперерабатывающий комбинат. Его инвестиционный проект направлен на развитие инфраструктуры, рост вложений в производство и создание дополнительных рабочих мест на предприятии.

Важность знаний об изменениях текущих программ и появления новых отметила управляющий партнер компании Strategy Partners (входит в Группу Сбер) Валерия Плотникова. По ее мнению, это позволяет использовать имеющиеся возможности по максимуму для запуска и повышения эффективности инвестиционных проектов.