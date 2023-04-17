Пожар на площади в 200 квадратных метров разгорелся в кафе на западе Москвы Фото: Ольга Крыльцова

Утром 17 апреля, в понедельник, в столице загорелось административное здание по адресу Бережковская набережная, 20Б. О случившимся KP.RU рассказали в ГУ МЧС России по Москве. По предварительной информации, горит кафе.

Огонь охватил общую площадь в 200 квадратных метров. В администрации заведения заверили, что в здании людей нет.

Сообщение о пожаре в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило в 11:03. Пожарные уже прибыли на место происшествия и приступили к тушению. KP.RU следит за развитием событий.

Ранее сообщалось, что 83-летняя пенсионерка погибла в результате пожара в квартире многоэтажного дома на 3-м Самотечном переулке в Москве. По неизвестной пока причине загорелось жилое помещение. Огонь распространился на пять квадратных метров, забрав жизнь одного человека. Обстоятельства произошедшего выясняют.