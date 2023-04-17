Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии за госизмену и фейки о российской армии Фото: "КП" Архив

Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также осужденный должен будет заплатить штраф в 400 тыс. рублей, а после освобождения из заключения еще семь лет не сможет заниматься журналистикой и полтора года будет ограничен в свободе.

Суд поддержал гособвинение, которое запрашивало для Кара-Мурзы* 25 лет лишения свободы.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. РИА Новости со ссылкой на адвоката Кара-Мурзы* Вадима Прохорова пишет, что впервые дело о госизмене расследовал Следственный комитет, а не ФСБ.

Напомним, что одно из уголовных дел политика связано с его выступлением в штате США Аризоне, где он сообщил «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине.

Второе уголовное дело появилось из-за работы Кара-Мурзы в иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной.

Также оппозиционера за выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США обвинили в госизмене.

* Физическое лицо, выполняющее функцию иностранного агента