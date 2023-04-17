Из-за пожара в кафе на Бережковской набережной в Москве частично перекрыли дорогу в сторону Мосфильмовской улицы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за возгорания в здании по адресу Бережковская набережная, 20, строение Б, где расположено кафе, перекрыто движение по двум полосам в сторону улицы Мосфильмовская. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

В настоящее время возгорание локализовано.

Напомним, сообщения о пожаре в кафе на Бережковской поступили еще в 11 утра. Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Администрация заведения заявляла об отсутствии людей в горящем здании.

Изначально сообщалось о 200 квадратных метрах, охваченных огнем. Позже в ГУ МЧС России по Москве обновили данные: в настоящий момент стихия бушует на 600 «квадратах». Также зафиксированы обрушения постройки на 200 квадратных метрах.

По предварительной информации пострадавших и жертв происшествия нет.