В Москве начали подготовку к отключению отопления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве начали подготовку к завершению отопительного сезона, сообщается на официальном портале мэра столицы. Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в 74 тыс. зданий, среди которых свыше 34 тыс. жилых домов.

Согласно федеральному законодательству батареи можно выключить, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов. Работа по завершению отопительного сезона проходит поэтапно, в течение пяти дней. Сначала отопление отключают на промышленных и административных объектах, а затем в жилых домах и социальных учреждениях.

Сейчас коммунальные службы проводят подготовительные работы на тепловых сетях, пунктах и станциях, насосно-перекачивающих станциях.

Сразу после завершения отопительного сезона начнется подготовка тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Ранее систему теплоснабжения в Москве перевели на минимальные параметры из-за потепления, сообщал KP.RU.