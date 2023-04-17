Волонтер: Москвичи активно интересуются возможностью заключения контрактов о прохождении военной службы

Волонтеры отвечают на вопросы горожан о том, как вступить в ряды Вооруженных сил, и где можно подписать контракт. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Жители Москвы активно интересуют возможностью подписать контракт на прохождение военной службы. Об этом журналистам рассказал волонтер Никита Павликов, раздающий информационные буклеты возле станции метро «Измайловская». Вместе с другими московскими активистами Никита отвечает на вопросы горожан о том, как вступить в ряды Вооруженных сил, и где можно подписать контракт. По словам молодого человека, москвичей в первую очередь интересует информация об условиях заключения контрактов, порядок выплат, возможном получении военных специальностей при участии в СВО и мерах поддержки для родственников участников спецоперации.

Волонтер отметил, что в единый центр отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова обращаются горожане самого разного возраста. Сюда приходят и молодежь, и более зрелые люди.

«С 3 апреля волонтеры молодежного сообщества столицы помогают в работе центру отбора на военную службу по контракту, а также принимают участие в кампании по информированию граждан в Москве по возможности контрактной службы. Людей подходит примерно по 50 человек в день, возраста от 30 до 50 лет, бывают и те, кто от 18 до 20 лет, бывают и те, кто постарше, но мы информируем о том, что есть определенный возраст и они не подходят», - рассказал Никита Павликов.

Единый пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу: ул. Яблочкова, дом 5, строение 1. Сюда могут обратиться не только москвичи, но и жители других регионов России, а также граждане иностранных государств. На службу берут людей в возрасте от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой в центр паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Пункт работает по принципу одного окна: оформить все документы, пройти медкомиссию и собеседование можно в одном месте, не выходя за пределы здания. Волонтеры помогают посетителям заполнить анкету и сориентироваться в кабинетах специалистов.

В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. Кроме медкомиссии будущие бойцы проходят психологический тест и профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца, при этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц.