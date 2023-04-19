Вильфанд спрогнозировал потепление до +20 градусов в Москве с воскресенья

В Москву придет новая волна тепла Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москву с воскресенья, 23 апреля, придет новая волна тепла. В начале следующей недели воздух прогреется до +20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

«…в воскресенье уже от плюс 14 до плюс 19 градусов, а в понедельник вероятность того, что в московском регионе температура приблизится к 20-градусной отметке, велика», - уточнил метеоролог.

По словам синоптика, на этой неделе погода также будет теплой – около +16…+18 градусов в среду и четверг. По области столбики термометров будут показывать до +19 градусов. Ночью сохранится плюсовая температура: в столице - +3…+5 градусов, в Подмосковье – до +6 градусов. В пятницу и субботу температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.

Вильфанд также отметил, что такая погода позволяет завершить отопительный сезон, но решение будут принимать власти города.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве начали подготовку к завершению отопительного сезона. Специалисты КГХ отключат от тепла более 34 тысяч жилых домов.