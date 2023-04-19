Синоптик Котилевская рассказала о погоде в Московской области на выходных, 22 и 23 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предстоящие выходные порадуют москвичей хорошей погодой. Будет солнечно и без осадков. В первых выходной день 22 апреля ожидается до +18 градусов, а 23 апреля – до + 20 тепла.

За теплые деньки стоит благодарить антициклон, который не дает ветрам и дождям накрыть регион.

- Ближе к выходным будет меньше облаков. Показатели в воскресенье словно в мае. Они соответствуют последнему весеннему месяцу, - говорит интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

К выходным атмосферное давление повысится, ветер совсем ослабнет, а вот тенденция к высоким температурам сохранится.

- Уже сегодня она выше нормы на 4–5 градусов. В ближайшее время возвратов холодам и заморозков не прогнозируем, - поделилась эксперт.

Что касается мая, то синоптики прогнозируют, что погода будет благоприятной.

- Я не думаю, что в мае в Москве мы будем в майках и в шортах ходить, температура будет умеренной, - поделился долгосрочными прогнозами в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.