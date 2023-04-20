У журналиста Караулова могут отобрать 50 квартир в Москве за незаконную предпринимательскую деятельность Фото: Иван ВИСЛОВ

В отношении известного журналиста и блогера Андрея Караулова возбудили уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности. Правоохранителям стало известно о как минимум 50 квартирах в Москве, которые телеведущий записал на родственников и нелегально сдавал их на протяжении четырех лет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Следствие уже установило получение дохода в 4,8 млн рублей. Однако прибыль может быть гораздо больше — до 100 млн рублей.

Известно, что «однушки» и «двушки» 64-летний журналист записал на родственников. Остается загадкой, откуда у Караулова деньги на недвижимость общей стоимостью более 1 млрд рублей, тогда как его официальные доходы за период, когда они приобретались, составили порядка 5,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности. В рамках дознания сотрудники полиции провели более 40 обысков и проверок в Москве, Московской и Тверской областях. Если виновность Караулова докажут, у него могут изъять все квартиры, так как они являются «орудием преступления». Сам журналист прокомментировал новости о возбуждении против него нового уголовного дела словами: «Полный бред».

Напомним, ранее Андрей Караулов уже стал фигурантом дел о клевете в отношении главы «Ростеха» Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова.