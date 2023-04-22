Мужчина принес моноколесо с помойки и устроил пожар в квартире на юго-западе Москвы

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

В Москве в квартире жилого дома на ул. Каховка произошел пожар. В коридоре обгорели личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили KP.RU в пресс-службе Управления по Юго-Западному округу города Москвы ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 18 апреля в 01:26. Из квартиры на первом этаже валил густой дым. Пожарным пришлось забираться в помещение через оконный проем. В квартире находился мужчина, его спасли, также помощь оказали другим жильцам, которые не могли выйти через двери. Никто не пострадал.

По словам хозяина жилья, в его квартире взорвалось моноколесе, которое он принес со свалки. По данным источника KP.RU, мужчина постоянно тащил с помойки всякий хлам: что именно горело в квартире понять сложно.

Ранее KP.RU писал, что цех по утилизации пластика горел в Люберцах. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Пострадавших нет.