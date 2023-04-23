Обвиняемый в растлении дочери умер в медчасти СИЗО в Москве

В Москве в СИЗО-4 в Северном Медведкове умер мужчина Фото: Тимур ХАНОВ

В Москве в СИЗО-4 в Северном Медведкове умер мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери (ч. 4 ст. 132 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного УФСИН.

Уточняется, что мужчина 1973 года рождения скончался на своем спальном месте в палате медицинской части СИЗО. На место происшествия выхвали медработников, а также бригаду скорой помощи из города. Врачи констатировали смерть. По предварительной информации, мужчина умер от хронического заболевания. Управление ФСИН по Москве сообщили об инциденте в прокуратуру и СК. Детали случившегося выясняются.

Ранее «Московский комсомолец» писал, что погибший – 49-летний мужчина, обвиняемый в развращении собственной 13-летней дочери.

Как сообщал KP.RU, жителя Серпухова арестовали за изнасилование 14-летней девочки в подъезде жилого дома. Мужчина в ходе допроса признал вину. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.