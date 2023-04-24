Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о старте регистрации в программе “Твой старт в туризме”

Фото: Пресс-служба Мостуризма

В Москве открылась регистрация участников молодежной программы «Твой старт в туризме». За 5—6 месяцев курса студенты познакомятся с различными направлениями работы в индустрии путешествий, пообщаются с профессионалами и посетят различные объекты, связанные со столичным туризмом.

“Участников интенсива ждут вебинары с ведущими представителями сферы гостеприимства, занятия с наставниками, экскурсии и практика. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы”, – заявила заммэра Наталья Сергунина.

Программа состоит из двух блоков: общего ознакомительного и узкоспециального — «Отельный бизнес», «Туроператорская деятельность», «MICE-сегмент» (организация и проведение корпоративных мероприятий), «Экскурсионная работа» или «Собственный бизнес». Всего пройдет более 30 вебинаров и 10 экскурсий.

Первый поток стартует уже в конце мая.