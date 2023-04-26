Владислав Овчинский: в Москве разработали систему автоматизированного планирования производства

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московское предприятие «МосИТЛаб» (дочерняя компания «Москабельмета») разработала систему, которая помогает планировать загрузку производственного оборудования, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московские предприятия активно продолжают не только масштабировать площадки, но и оптимизировать их с помощью современных IT-систем, – уточнил Владислав Овчинский. - Столичная компания, входящая в группу компаний крупного производителя кабельной продукции, разработала технологию, основанную на нейронных сетях. Она помогает сокращать время исполнения заказов и эффективно загружать оборудование. Разработка может быть внедрена на заводах разного профиля, а недавно она вошла в реестр «Банк технологий», где представлены отечественные высокотехнологичные решения».

Представленное программное обеспечение агрегирует и анализирует производственные показатели, позволяет быстро планировать и оптимизировать последовательность операций. Разработка актуальна для крупных заводов и фабрик с широким спектром технологических процессов, материалов и продукции.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

С 24 по 26 апреля систему представили на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Узбекистане.

Отметим, что московским производителям также доступно более 20 мер поддержки (как финансовой, так и нефинансовой), а также ряд антикризисных механизмов. Например, власти столицы готово оказать предприятиям, которые используют решения из «Банка технологий», доступны займы до 300 млн рублей от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.