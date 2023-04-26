Ефимов: Столичные компании увеличили выпуск рыбных и мясных изделий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о росте производства рыбных и мясных продуктов в столице. В этом году за первые два месяца городские компании выпустили более 46 тысяч тонн колбасных изделий, около 7,2 тысячи тонн переработанных рыбных продуктов и почти 2,5 тысячи тонн мясных субпродуктов.

«В январе – феврале 2023 года объем производства переработанной рыбной продукции в Москве вырос на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, колбасных изделий – на семь процентов, мясных субпродуктов – на два процента», - отметил заммэра.

По его словам, московские предприятия расширяют выпуск продукции в том числе благодаря городским программам поддержки бизнеса.

«Статус промышленного комплекса, позволяющий получать налоговые преференции, имеют три производителя мясных изделий, а также изготовитель рыбной продукции», - уточнил Ефимов.

Напомним, промышленные комплексы столицы пользуются пониженной ставкой налога на прибыль – 13,5 процента вместо действующей 17%. Для них также налог на имущество и землю равен соответственно 50 и 20 процентам от исчисленного. Столичные компании могут выбирать сегодня необходимую помощь из более чем двадцати мер системной поддержки. Им полагаются также различные антикризисные инструменты. Инвесторы, размещающие свои производства в Москве, получают выход на крупные рынки сбыта и возможность пользоваться качественной инфраструктурой. Благоприятный деловой климат столицы обеспечивает развитие не только крупных, но и малых, и средних предприятий.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, продовольственные компании города занимаются сейчас активной модернизацией своих площадок. При этом они получают финансовую помощь города.

«Трем производителям мясной продукции Москва одобрила льготные инвестиционные кредиты на 6,6 миллиарда рублей, - уточнил глава ведомства. - Эти средства заводы смогут направить на приобретение оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности или на создание промышленной инфраструктуры на территории города».

С различными вопросами представители бизнеса города могут обращаться в Центр поддержки промышленности. Здесь их проконсультируют, например, по поводу мер поддержки, локализации, финансирования и кредитования, поиска альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и по другим вопросам. Обращения принимаются в будни с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.