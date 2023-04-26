Врач Сапего назвал четыре причины, по которым стоит отказаться от колбасы

В колбасе содержится много соли и насыщенных жиров, которые приводят к гипертонии и повышению уровня «плохого» холестерина. Фото: pexels.com

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал в интервью радио Sputnik о четырех причинах, по которым следует ограничить употребление колбасы.

По словам специалиста, в колбасе содержится много соли и насыщенных жиров, которые приводят к гипертонии и повышению уровня «плохого» холестерина в крови. Кроме того, колбасы относятся к процессированному мясу, содержащему канцерогены и возбудители инфекций. Такие продукты могут увеличить риск возникновения рака.

Эксперт посоветовал не есть колбасу людям с повышенным артериальным давлением, заболеваниями сердца и сосудов, маленьким детям, беременным и пациентам на химиотерапии. При этом даже полностью здоровым людям не стоит злоупотреблять колбасой.

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