Сергунина: Москва договорилась о сотрудничестве в сфере делового туризма с бизнес-сообществом Индии

Фото: пресс-служба Мостуризма

С 21 по 25 апреля представители московской туристической отрасли посетили Мумбаи, Ахмадабад и Калькутту и встретились потенциальными партнерами. Более 160 индийских туроператоров узнали о возможностях российской столицы как перспективного направления для делового туризма. Результатом переговоров стало подписание меморандума о взаимопонимании с Ассоциацией индийских MICE-агентов.

В состав делегации входили специалисты столичного Комитета по туризму, туроператоры и организаторы корпоративных мероприятий.

Заммэра Наталья Сергунина сообщила о планируемом в рамках договора запуске обучающей программы для представителей индийской туристической отрасли. Они будут представлять Москву в Индии. Параллельно стороны будут обмениваться аналитикой для оценки деловых туристических потоков.

«Индия — один из значимых партнеров Москвы в сфере гостеприимства, и мы заинтересованы в развитии наших отношений. Участники бизнес-миссии провели 1,3 тысячи переговоров и были тепло встречены зарубежными коллегами. Соглашение укрепит сотрудничество и поспособствует увеличению турпотока из этой страны», — отметила Наталья Сергунина.

Индия входит в число стран-лидеров по количеству туристов из дальнего зарубежья, побывавших в 2022 году в Москве. Одной из основных целей поездок индийских гостей стали деловые визиты. Расширение делового туризма позитивно сказывается на экономике города, поскольку не зависит от сезонности. К тому же участники форумов и других корпоративных мероприятий тратят в полтора раза больше, чем другие гости столицы. Только в 2022 году их расходы на отдых в Москве составили почти 170 миллиардов рублей, благодаря чему в бюджетную систему столицы поступило 23 миллиарда рублей.

Москва — один из ключевых городов в сфере бизнес-туризма в России. Это объясняется развитой инфраструктурой, хорошей транспортной доступностью и высоким уровнем сервиса. Рост количества деловых поездок сейчас весьма высокий. На это сегмент индустрии приходится каждый пятый визит - 19 процентов общего потока. После пандемии он восстановился полностью. Показатель доковидного периода уже превышен на шесть процентов и продолжает расти.