Отчим избил пасынка из-за плохого поведения в школе в Москве

Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который избил приемного сына из-за плохого поведения в школе. Речь идет о ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службе столичного главка МВД России.

Подозреваемого доставили в полицию. Его избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уточняется, что сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о состоянии мальчика не раскрывается. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Пушкине трехлетний ребенок случайно выстрелил себе в голову их пистолета. Мальчику провели операцию, его состояние оценивается как стабильно-тяжелое. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.