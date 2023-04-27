Строящееся здание загорелось в районе Поклонной горы в Москве

На месте ЧП работают экстренные службы Фото: прокуратура Москвы

В Москве в районе Поклонной горы загорелось строящееся 15-этажное здание. Огонь охватил крышу будущего ЖК, площадь пожара составляет 70 квадратных метров, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании на улице Поклонная, д. 15 поступило в экстренные службы 27 апреля в 11:44. На место оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. Пожар локализовали в 12:09 на площади 100 «квадратов» в 12:18 возгорание полностью ликвидировали. Информации о пострадавших не поступала, никто за медицинской помощью не обращался.

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара. Работу правоохранителей координирует Дорогомиловский межрайонный прокурор Ольга Михейкина.

Ранее KP.RU писал, что пожар охватил три жилых дома в Люберцах. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли два человека, никто из жильцов не пострадал. К тушению огня привлекли 60 человек и 23 единицы специальной техники.