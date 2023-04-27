Ефимов: В Москве выросло производство косметики

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Мыло, косметику и парфюмерию в столице сейчас выпускают более 30 косметических фабрик. На них работают более четырех тысяч сотрудников. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о расширении производства такой продукции.

«За первые два месяца 2023 года компании выпустили на 38,6 процента больше мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств, чем за тот же период прошлого года», - отметил заммэра.

По его словам, столичные производители из года в год наращивают ассортимент и мощности. Выпуск продукции растет в том числе в результате замещения московскими предприятиями импортных товаров, которые освободили прилавки российских магазинов.

Москва сегодня предлагает промышленникам города свыше двух десятков системных мер поддержки. Им в том числе полагаются и антикризисные инструменты. Инвесторы при создании своих промышленных площадок в Москве получают выход на крупные рынки сбыта и возможность пользоваться качественной инфраструктурой.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что город регулярно оказывает поддержку косметической отрасли.

«Недавно столичному производителю предоставили льготный заем в 200 миллионов рублей на развитие экспортной деятельности, - уточнил глава ведомства. - Другому косметическому предприятию был одобрен льготный инвестиционный кредит для модернизации производства».

По его словам, некоторые предприятия пользуются налоговыми льготами благодаря своему статусу промкомплекса или резидента особой экономической зоны «Технополис Москва».

Свои вопросы столичные компании могут направлять в Центр поддержки промышленности. Здесь им подробнее расскажут о мерах поддержки, локализации, финансировании и кредитовании, поиске альтернативных поставщиков, взаимодействии с органами власти, а также помогут по другим вопросам. Обращения принимаются в будни с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.