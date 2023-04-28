Овчинский: Столичный производитель разработал огнестойкий кабель для высокоскоростных систем передачи данных

Фото Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Проектов в рамках импортозамещения в столице с каждым месяцем становится больше. Это объясняется в том числе и созданными для заводов города комфортными условиями для внедрения новейших подходов к организации производства и выпуску высокотехнологичной продукции собственной разработки. Одним из таких разработчиков стало московское научно-производственное предприятие (НПП) «Спецкабель». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, специалисты НПП создали огнестойкий кабель высокой шестой категории высокоскоростных систем передачи данных.

«Разработка более чем на 90 процентов создана из отечественных материалов, — отметил заммэра. - Мощности предприятия позволяют изготавливать тысячи километров такой продукции ежегодно».

По его словам, до сих пор отечественный рынок заполнялся такими изделиями, произведёнными исключительно европейскими компаниями.

Российская разработка рассчитана на цифровые системы передачи данных с более высокой пропускной способностью, чем зарубежные аналоги. Плюс ко всему и скорость обмена информацией у нее тоже выше, если сравнивать с продукцией более низких категорий. Сейчас НПП занимается сертификационными испытаниями кабеля. В дальнейшем его смогут использовать в атомной, нефтехимической, строительной и других отраслях. То есть там, где любой кабель должен отвечать повышенным требованиям пожарной безопасности.

Подробнее о преимуществах отечественной разработки рассказал генеральный директор компании Андрей Лобанов. Среди них - повышенная устойчивость к электромагнитным помехам за счёт нового конструктивного решения защитных экранов кабеля, 100-процентное соответствие российскому стандарту на цифровые системы связи, а также способность функционировать в сетях со скоростями передачи до 10 гигабит в секунду.

«При этом изделие сохраняет работоспособность в условиях открытого пламени, — уточнил представитель компании. - Ранее известная на рынке огнестойкая кабельная продукция могла работать в системах только до 1 гигабит в секунду».

Напомним, в конце 2021 года город присвоил НПП «Спецкабель» статус промышленного комплекса. Это даёт возможность пользоваться налоговыми льготами и вкладывать сэкономленные суммы в развитие производства.