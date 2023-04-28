Сергунина: С начала года к волонтерскому движению Москвы присоединились 10 тысяч человек

Фото: Пресс-служба КОСиМП

Все чаще неравнодушные москвичи самых разных возрастов и профессий присоединяются к волонтерскому движению, чтобы помогать другим жителям города. Сейчас команда ресурсного центра «Мосволонтер» насчитывает больше 175 тысяч человек. С начала 2023 года к ним, по словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, присоединились еще 10 тысяч.

«Каждый из них может выбрать интересное для себя направление: патриотическое, культурное, социально ориентированное, событийное. Скоро День Победы, и волонтеры вновь будут встречать и сопровождать ветеранов, помогать в проведении мероприятий», — рассказала Наталья Сергунина.

Правительство Москвы оказывает постоянную поддержку волонтерам и отмечает заслуги наиболее активных из них. К примеру, в прошлом году в столице был впервые вручен знак отличия «Волонтер Москвы». Его вручили уже 30 жителям города. Среди них есть и старшеклассники, и пенсионеры, и представители общественных движений. Волонтерами становятся студенты многих вузов и сотрудники музеев. Они участвуют в значимых событиях: масштабных спортивных соревнованиях, крупных выставках (например, Московская неделя интерьера и дизайна на ВДНХ), работают в штабах общегородских просветительских и благотворительных акций.