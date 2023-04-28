Под Москвой пятиклассник отправился учить уроки, но покончил с собой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Московской области произошла страшная трагедия. На северо-востоке области пятиклассник покончил с собой.

Трагедия случилась вечером 27 апреля. Местные жители во дворе многоэтажки увидели лежащего на земле ребенка. Вызвали скорую помощь, но мальчик уже был мертв. Травмы указывали, что школьник упал с большой высоты.

Квартиру, где жил ребенок, установили быстро. Мальчик жил с 32-летней мамой. Семья была на хорошем счету, а мальчика в школе характеризуют как ответственного и прилежного ученика.

Как стало известно сайту mk.ru, женщина работает воспитателем в детском саду. Она знала, что сын один дома, он предупредил, что будет делать уроки. Они говорили по телефону за 20 минут до трагедии, обсудили домашнее задание. Ничего не выдавало тревогу школьника, а потом произошла трагедия.

Отец ребенка живет в Набережных Челнах, на каникулы он забирал мальчика к себе.

По факту смерти школьника ГСУ СК по Московской области начата проверка.