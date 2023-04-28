Суд оправдал Армена Куюмджи по делу об убийстве хоккеиста Дидура в Москве Фото: "КП" Архив

Таганский районный суд 28 апреля 2023 года оправдал предпринимателя Армена Куюмджи. Ранее ему было предъявлено обвинение в убийстве молодого хоккеиста, фаната «Спартака» Романа Дидура. Присяжные пришли к мнению, что действия владельца кафе «Баклажан» были исключительно самозащитой. В пресс-службе Таганского районного суда KP.RU рассказали, что Куюмджи освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, 24 апреля 2022 года в центре Москвы произошла потасовка. Группа молодых людей решила посидеть в кафе «Баклажан», которое в этот момент оказалось уже закрытым для посетителей. Внутри заведения отдыхали владелец точки общепита, Армен Куюмджи и его друзья с женами.

Буйные посетители развязали драку, в которой второй компании пришлось обороняться. После стычки выяснилось, что один из гостей, 23-летний Роман Дидур ранен. Он скончался до приезда скорой, писал KP.RU.