Синоптик Шувалов спрогнозировал десятидневные холода в Москве

В столице ожидаются дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москву приходит очередная волна холода, которая продлится десять дней, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Последний раз холодная десятидневка отмечалась в столице ровно два месяца назад в конце февраля. И вот опять запад ЕТР весь в синем...», - написал метеоролог в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, внутри декады ожидаются колебания температуры, но в целом температура будет ниже климатической нормы. Так, 2 и 3 мая днем воздух будут прогреваться до +15 градусов, однако 4 числа погода станет пасмурной и дождливой, температура воздуха составит около +10 градусов. А с 6 по 8 мая среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов.

Шувалов добавил, что в такой ситуации есть и положительнфе моменты. Он напомним о народной примете – «май холодный, год хлебородный».

Ранее KP.RU писал, что заморозки зафиксировали в Московском регионе в ночь на 30 апреля. Холоднее сего было в Клину, Ново-Иерусалиме и Черустях – около -2 градусов.