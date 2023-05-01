Автомобиль перевернулся после ДТП на Большой Черкизовской улице в Москве

Движение на участке осуществляется по двум полосам из четырех Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Большой Черкизовской улице в районе дома 125 произошло ДТП: столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 1 мая.

На месте аварии работают оперативные службы города – полиция, МЧС, бригада скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

В Дептрансе добавили, что движение на участке затруднено: доступны две полосы из четырех. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что вечером 30 апреля грузовик столкнулся с электричкой на железнодорожном переезде в Подмосковье. Никто не пострадал. Из-за ДТП задерживались пригородные поезда, через 15 минут фуру убрали, а движение на участке восстановили.