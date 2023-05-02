В Депздраве назвали ситуацию с корью в Москве некритичной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Департаменте здравоохранения назвали ситуацию с корью в Москве некритичной. По словам специалистов, информация о росте заболеваемости кори, которая появляется в СМИ, может быть неверно понята. В столице фиксируют единичные очаги заболевания, поводов для паники нет.

— В Москве мы действительно фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле как Департамента здравоохранения, так и Управления Роспотребнадзора по Москве. Практически все заболевающие – это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания, — сообщили в Депздраве Москвы.

Благодаря цифровому развитию, врачи оперативно могут выяснить, с кем контактировал заразившийся и вовремя их взять под наблюдение.

Так как болеют только непривитые люди, упор делают на то, чтобы сократить их число. У депздрава есть полный список невакцинированных детей, родителей регулярно просят прийти в медучреждение для иммунизации.

Ранее KP.RU писал, что в России эпидемии кори, по мнению специалистов, не будет.