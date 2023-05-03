Ликсутов: После полного запуска БКЛ пассажиры уже совершили по новому кольцу 53,4 миллиона поездок

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

Большая кольцевая линия (БКЛ) полностью открылась для пассажиров 1 марта этого года. Напомним, к уже действующим на тот момент станциям добавились замыкающие кольцо девять станций. Из них семь новых - «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Плюс две реконструированные - «Каширская» и «Варшавская», которые вошли в состав БКЛ.

Столичный Дептранс подвел итоги ее работы с учетом нового участка за первые два месяца. Статистика показывает, что в рабочий день по БКЛ стабильно совершается более 1 миллиона поездок. Любопытный факт: больше всего поездок после отмены бесплатного проезда было зафиксировано 21 апреля - почти 1,08 миллиона!

«Востребованность Большой кольцевой линии, построенной под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина, показывает ее значимость для города, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - За два месяца после полного запуска по новому кольцу пассажиры проехали уже 53,4 миллиона раз».

По его словам, при этом с появлением новых удобных маршрутов все больше жителей выбирают городской транспорт.

«Мы видим, что количество машин на столичных дорогах стало меньше на 15-17 тысяч», — отметил Ликсутов.

КОНКРЕТНО

Самые популярные станции нового участка по количеству поездок в рабочий день:

- «Каширская» — 37,8 тыс. поездок;

- «Сокольники» — 36,6 тыс.;

- «Текстильщики» — 34,5 тыс.

Пересадки на БКЛ позволили разгрузить до 23% участки Кольцевой линии. Свободнее стало и на других линиях:

- МЦК - до 16%;

- Люблинско-Дмитровской - до 12%;

- Таганско-Краснопресненской - до 8%.